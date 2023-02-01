https://news.day.az/world/1533821.html В Армении по факту пожара, в котором погибли 15 военнослужащих, арестован офицер
В Армении по факту пожара, в котором погибли 15 военнослужащих, арестован офицер
Арестован офицер воинской части в Армении, где произошел пожар в результате которого погибли 15 военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пожар начался, когда военнослужащий в звании капитана попытался разжечь печь.
Против него возбуждено дело по п. 4 ст. 532 УК. Военнослужащего Е.Х. обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности.
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