В Армении по факту пожара, в котором погибли 15 военнослужащих, арестован офицер

Арестован офицер воинской части в Армении, где произошел пожар в результате которого погибли 15 военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пожар начался, когда военнослужащий в звании капитана попытался разжечь печь.

Против него возбуждено дело по п. 4 ст. 532 УК. Военнослужащего Е.Х. обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности.