https://news.day.az/world/1533843.html Завораживающие кадры: огромные трещины образовались на Байкале - ВИДЕО
Завораживающие кадры: огромные трещины образовались на Байкале - ВИДЕО
Появились завораживающие кадры зимнего Байкала, там образовались становые трещины. Такое редкое явление случается из-за перепадов температуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, лед сжимается и издает резкий треск. Расщелины могут тянуться на несколько километров, а из-за ровных краев кажется, будто озеро разрезали ножом.
Многие пользуются случаем и заглядывают в глубины с помощью экшн-камер.
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