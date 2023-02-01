Завораживающие кадры: огромные трещины образовались на Байкале

Появились завораживающие кадры зимнего Байкала, там образовались становые трещины. Такое редкое явление случается из-за перепадов температуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, лед сжимается и издает резкий треск. Расщелины могут тянуться на несколько километров, а из-за ровных краев кажется, будто озеро разрезали ножом.

Многие пользуются случаем и заглядывают в глубины с помощью экшн-камер.