Швейцария решила создать резерв газа на следующую зиму

Швейцария решила создать газовый резерв на случай его дефицита будущей зимой. Федеральный совет (правительство страны) продлил в среду на год действие своего прошлогоднего постановления, в соответствии с которым были подготовлены запасы газа на нынешнюю зиму, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило правительство, "газовой отрасли снова потребуется создать резерв газа на случай возможного дефицита зимой 2023-2024 годов". В этой связи Федеральный совет на заседании в среду продлил на год постановление о "гарантировании мощностей по поставкам газа".

Правительство напомнило, что "Швейцария импортирует почти весь потребляемый ею газ", не располагая на своей территории "сезонными хранилищами" голубого топлива. В хранилищах за рубежом находится швейцарский резерв в объеме 6 ТВт⋅ч, что соответствует примерно 15% годового потребления газа в Швейцарии.