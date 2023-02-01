Стало известно, когда Казахстан отправит первую партию нефти в Германию

Казахстан намерен поставить в Германию первые 20 тыс. тонн нефти в начале текущего месяца. Об этом сообщил в среду журналистам министр энергетики Болат Акчулаков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем поставить первую партию в 20 тыс. тонн нефти в первой половине февраля", - сказал он.

По словам министра, технически это не является проблемой. "[Нефтепровод] Атырау - Самара - все это подключится. Сегодня я разговаривал со своим коллегой из Министерства энергетики РФ. Технические вещи, связанные с оформлением, перенаправлением - эти вопросы сняты практически. За февраль это мы все закроем, поставки осуществим", - пояснил Акчулаков.

21 декабря 2022 года председатель правления "Казмунайгаза" Магзум Мирзагалиев сообщил, что возглавляемая им казахстанская национальная компания изучает вариант пробной отправки партии нефти в ФРГ в январе 2023 года. Он обсудил с представителями германских властей вопросы поставок казахстанского сырья на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт.