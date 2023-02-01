https://news.day.az/world/1533894.html Мощный взрыв на вулкане в Мексике - ВИДЕО
Мощный взрыв на вулкане в Мексике - ВИДЕО
В Мексике проснулся один из самых крупных вулканов в стране Попокатепель. Мощный взрыв, который произошел в его кратере, попал на камеры наблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, за считанные секунды столб дыма вырос на несколько километров, а поток лавы чуть не дошел до ближайшего населенного пункта.
Сейчас в районе мексиканского вулкана сохраняется желтый уровень опасности, а жителей окрестных районов уже предупредили о возможной эвакуации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре