Южная Корея намерена испытать в будущем баллистическую ракету "большой мощности"

Управление оборонных разработок Республики Корея планирует испытать в "ближайшем будущем" новую баллистическую ракету "большой мощности" "Хёнму-5". Об этом сообщило в среду со ссылкой на источники агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство проинформировало, что тестовый запуск состоится на полигоне Анхын в провинции Чхунчхон-Намдо 3 февраля. Предположение основывалось на том, что было издано соответствующее предупреждение, которое будет действовать в пятницу и субботу и распространяется на водное пространство в Желтом море на расстояние до 300 км. Как указывало агентство, запуск должен был быть осуществлен в рамках сдерживания растущей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

Позднее эту информацию прокомментировали в Министерстве национальной обороны Республики Корея. Власти заявили, что на пятницу подобные запуски не запланированы. Агентство изменило формулировку с точной даты на "ближайшее будущее" и предположило, что испытания были отложены или отменены.

Максимальная дальность полета ракеты не известна, но специалисты полагают, что она может достигать 3 тыс. км. Рёнхап отмечает, что на "Хёнму-5" можно установить боевую часть весом до 9 тонн, максимальная скорость во время снижения может составлять 10 Махов. Если ракету примут на вооружение, она, возможно, будет играть основную роль в принятом Южной Кореей плане по устранению руководства КНДР в случае конфликта.