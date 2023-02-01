Германия намерена закупить восемь систем ПВО IRIS-T для Бундесвера

Германия планирует закупить восемь единиц системы ПВО IRIS-T для своих Вооруженных сил (Бундесвера). Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ Минобороны ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, речь идет о системе класса "земля - воздух" средней дальности, которую Берлин передал Киеву, однако еще не приобрел для своих собственных ВС. В документе министерства обороны Германии, как пишет Reuters, эта сделка указана как одна из нескольких запланированных закупок, которые, как ожидается, будут представлены на утверждение парламенту во втором квартале 2023 года.

Представитель оборонного ведомства ФРГ отметил, что министерство намерено представить в парламент сделку по покупке системы IRIS-T в этом году, однако отказался комментировать количество единиц и точные сроки закупки.