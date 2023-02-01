Глава Минэкономики Германии о скачках цен на газ

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что снижения цен на энергоносители на мировых рынках не ожидается, однако существует шанс, что Германии удастся избежать прошлогодних скачков цен на газ. Такое мнение он высказал в среду журналистам после заседания кабмина ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр отметил, что такое развитие событий возможно, если после зимы газохранилища в стране будут достаточно заполнены. "Никто на самом деле не может поклясться или предсказать, будут ли это длительные перемены к лучшему. Но шанс есть", - сказал Хабек.

При этом он заверил, что энергоснабжение Германии в ближайшие годы будет обеспечено, даже если страна постепенно откажется от использования угольных электростанций на востоке раньше запланированного срока - 2038 года. "Я намеренно формулирую это в сослагательном наклонении, поскольку соглашения по этому поводу пока нет", - подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. Он также уточнил, что Германия планирует представить стратегию по электростанциям, работающим на невозобновляемых источниках энергии, в 2023 году.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.