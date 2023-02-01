В Лондоне проходит самая масштабная за 10 лет протестная акция

В центре Лондона начался марш участников крупнейшей за 10 лет стачки, передает Sky News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации издания, в акции могут принять участие "до полумиллиона" человек. В забастовке участвуют учителя, машинисты поездов, сотрудники аэропортов и университетов и государственные служащие.

СМИ также сообщает, что "беспрецедентная забастовка" охватит 70 000 сотрудников из 150 британских университетов и более 23 000 школ, "до 100 000 членов профсоюза государственных и коммерческих служб" и около 1900 водителей автобусов.

Ожидается, что забастовка повлияет на автобусное сообщение на юге и западе Лондона.