МАГАТЭ обнаружила грубые нарушения Тегерана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомило, что деятельность на иранском ядерном объекте в Фордо противоречит взятым на себя Тегераном обязательствам.

Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на доклад организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен тем, что Иран внес существенные изменения в информацию о конструкции завода по обогащению топлива в Фордо в отношении производства высокообогащенного урана без предварительного уведомления агентства", - приводит Рейтер выдержку из заявления организации.

В частности, в ходе внезапной инспекции МАГАТЭ на ядерном объекте в Фордо было обнаружено незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, обогащающих уран до 60%.