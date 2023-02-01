Крупный пожар в каирской больнице

Во время пожара, охватившего больницу в Каире, погибли три человека, еще 30 пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание "Аль-Ахрам", об этом сообщили в минздраве Египта.

Огонь возник в радиологическом центре больницы ан-Нур аль-Мохаммади в районе Зль-Матария.

Прибывшие пожарные смогли потушить пламя, но оно успело полностью уничтожить все здание.