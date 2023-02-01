https://news.day.az/world/1533993.html Крупный пожар в каирской больнице - есть погибшие, десятки пострадали
Крупный пожар в каирской больнице - есть погибшие, десятки пострадали
Во время пожара, охватившего больницу в Каире, погибли три человека, еще 30 пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на издание "Аль-Ахрам", об этом сообщили в минздраве Египта.
Огонь возник в радиологическом центре больницы ан-Нур аль-Мохаммади в районе Зль-Матария.
Прибывшие пожарные смогли потушить пламя, но оно успело полностью уничтожить все здание.
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