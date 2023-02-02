ВВС США и Южной Кореи провели совместные учения

Военные Республики Корея и США провели первые в этом году совместные учения авиации с привлечением американских "стратегических средств".

Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С американской стороны были задействованы бомбардировщики B-1B, истребители F-22 и F-35B, с южнокорейской - самолеты F-35A. Маневры прошли 1 февраля в воздушном пространстве над Желтым морем и стали первыми совместными тренировками ВВС с привлечением стратегических средств США в этом году, подчеркнули в ведомстве.

В Сеуле добавили, что маневры демонстрируют "готовность и возможности" США по обеспечению "сильного и надежного" расширенного сдерживания на фоне ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Во время тренировки повышенное внимание было уделено улучшению взаимодействия летчиков двух стран.

Министерство национальной обороны отметило, что учения ВВС были проявлением договоренностей сторон о "своевременном и скоординированном развертывании стратегических средств" США. Во вторник министр обороны США Ллойд Остин после переговоров со своим коллегой Ли Чжон Сопом в Сеуле заявил, что подобная военная техника будет появляться на Корейском полуострове чаще.

В Сеуле заверили, что США и Республика Корея будут наращивать подобное взаимодействие ради "укрепления доверия южнокорейской общественности к расширенному сдерживанию, которое обеспечивает Вашингтон".