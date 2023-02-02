В доме Байдена не нашли секретных документов

Сотрудники минюста США не нашли секретных документов в ходе обысков в доме президента США Джо Байдена в Рехобот-Бич в Делавэре.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter журналиста CNN Фила Мэттингли со ссылкой на адвоката американского лидера Боба Бауэра.

"Запланированный министерством юстиции США осмотр резиденции президента в Рехоот-Би завершен... Документы с пометкой "секретно" обнаружены не были".

ФБР в ноябре обыскало вашингтонский офис Байдена после обнаружения секретных документов.

По данным CBS, обыски, о которых Белый дом не сообщал, прошли с согласия адвоката главы государства.