https://news.day.az/world/1534017.html В доме Байдена не нашли секретных документов
В доме Байдена не нашли секретных документов
Сотрудники минюста США не нашли секретных документов в ходе обысков в доме президента США Джо Байдена в Рехобот-Бич в Делавэре.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter журналиста CNN Фила Мэттингли со ссылкой на адвоката американского лидера Боба Бауэра.
"Запланированный министерством юстиции США осмотр резиденции президента в Рехоот-Би завершен... Документы с пометкой "секретно" обнаружены не были".
ФБР в ноябре обыскало вашингтонский офис Байдена после обнаружения секретных документов.
По данным CBS, обыски, о которых Белый дом не сообщал, прошли с согласия адвоката главы государства.
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