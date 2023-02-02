Германия потратит миллиадры евро на укрепление системы ПРО

Власти Германии планируют выделить до 17 миллиардов евро на укрепление собственной системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников издания, германские власти ведут переговоры с несколькими производителями продукции военного назначения о создании многослойного противоракетного щита.

Так, руководство ФРГ может заключить контракт с немецкой компанией Diehl Defence GmbH на приобретение системы ПВО IRIS-T, который обойдется правительству в 2-3 миллиарда евро. Кроме того, рассматривается приобретение израильской системы ПРО Arrow 3 на сумму в четыре миллиарда евро, а также американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стоимостью 10 миллиардов евро.

В декабре сообщалось, что Германия выделила 10 миллиардов евро (более 638 миллиардов рублей) на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II. Поставки будут осуществлены в период с 2026-го по 2029 год. Средства на это выделят из специального фонда для укрепления ВС ФРГ. Помимо самолетов, Германия получит также ракеты класса "воздух-земля".