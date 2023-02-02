Сход лавины в Индии, есть пострадавшие

В распоряжении РЕН-ТВ оказались кадры, на которых запечатлен момент схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. В результате этого инцидента погибли два человека, пострадали восемь россиян, передает Day.Az.

Видно, что лавина сошла настолько стремительно, что никто толком не успел отреагировать на произошедшее. Люди оказались погребены под толстым слоем снега и льда.

Ранее сообщалось, что тяжелых пострадавших среди граждан РФ нет.

Все пострадавшие находятся в медучреждении, их осматривают врачи.

При этом сам курорт Гульмарг славится своей лавиноопасностью, там и ранее происходили подобного рода инциденты.