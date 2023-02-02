Ледяной дождь в Техасе, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли в авариях из-за ледяного дождя и гололеда в Техасе. Зимний шторм угрожает нескольким штатам на юге и в центральной части США, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Власти отменили уже более 1,8 тыс. авиарейсов, экстренные службы переведены на усиленный режим работы.