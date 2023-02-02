https://news.day.az/world/1534038.html Ледяной дождь в Техасе, есть погибшие - ВИДЕО
Ледяной дождь в Техасе, есть погибшие - ВИДЕО
По меньшей мере два человека погибли в авариях из-за ледяного дождя и гололеда в Техасе. Зимний шторм угрожает нескольким штатам на юге и в центральной части США, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Власти отменили уже более 1,8 тыс. авиарейсов, экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
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