https://news.day.az/world/1534048.html Reuters: Израиль атаковал сектор Газа после пуска ракеты палестинцами - ВИДЕО
Reuters: Израиль атаковал сектор Газа после пуска ракеты палестинцами - ВИДЕО
Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинские военные выпустили ракету. Об этом сообщили в информационном агентстве Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Израильский самолет наносит удары по Газу после того, как палестинские боевики выпустили ракету через границу", - отмечается в сообщении со ссылкой на свидетеля.
Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов в ночь на четверг.
1 февраля армия обороны Израиля сообщала о том, что система ПВО перехватила ракету из сектора Газа.
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