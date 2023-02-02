Reuters: Израиль атаковал сектор Газа после пуска ракеты палестинцами

Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинские военные выпустили ракету. Об этом сообщили в информационном агентстве Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Израильский самолет наносит удары по Газу после того, как палестинские боевики выпустили ракету через границу", - отмечается в сообщении со ссылкой на свидетеля.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов в ночь на четверг.

1 февраля армия обороны Израиля сообщала о том, что система ПВО перехватила ракету из сектора Газа.