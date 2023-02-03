В 460 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха в ряде районов Таиланда в четверг в несколько раз превысило допустимый уровень. Об этом свидетельствуют данные мониторинга World's Air Pollution, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пяти областях страны индекс качества воздуха вырос до коричневого уровня (опасный). При норме 50 пунктов он составляет от 301 до 371. Еще в 60 областях, включая 15, находящихся в столице, - до фиолетового (очень нездоровый), то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей, варьируясь от 201 до 296 пунктов. Люди с такими респираторными заболеваниями, как астма, должны ограничить продолжительность пребывания на открытом воздухе.