Показатели промпроизводства в Европе рекордно выросли

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства стран еврозоны рекордно вырос. В январе показатель достиг 48,8 пункта впервые с августа 2022 года, свидетельствуют данные S&P Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

PMI рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на улучшение деловой активности, ниже 50 пунктов - на ухудшение. Таким образом, спад производства в Европе продолжается, несмотря на рекордное замедление его темпов. По сравнению с декабрем показатель вырос на один полный пункт.

По мнению главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence Криса Уильямсона, ситуация в европейском производственном секторе существенно улучшилась после спада осенью 2022-го. Темпы снижения производства замедляются третий месяц подряд, оптимизм компаний по поводу перспектив 2023 года за этот период вырос.

Как отмечает специалист, в Европе перестали беспокоиться по поводу дефицита и резкого подорожания газа - энергорынок в регионе стал гораздо более стабильным, в том числе благодаря государственным субсидиям и теплой погоде. Кроме того, сбои в цепочках поставок в значительной степени были устранены, что помогло многим игрокам сократить число незавершенных заказов и нарастить производство. Кроме того, настроения в отрасли улучшились в связи с завершением локдауна в Китае.

Все это помогло снизить инфляционное давление и повысило уверенность компаний в том, что пик повышения стоимости жизни пройдет. Тем не менее, добавил Уильямсон, спрос в регионе остается вялым, и в экономике не предвидится появление драйверов его роста. Кроме того, европейские государства, вероятно, продолжат повышать ключевые ставки в ближайшие месяцы, а это негативно отразится на перспективах экономического роста.