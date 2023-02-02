В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива

Разлив более 2,6 тыс. л дизельного топлива произошел в обсерватории космических сил США на вершине горы на острове Мауи на Гавайях. Об этом сообщили в пресс-службе тихоокеанских военно-воздушных сил США, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Инцидент произошел 29 января. В ведомстве объяснили, что причиной стала поломка насоса для резервного генератора. Устройство из-за технической неисправности перестало качать горючее, которое в результате разлилось.

"Мы понимаем важность того, чтобы быть хорошими хранителями окружающей среды, и будем работать с необходимыми государственными и федеральными чиновниками, когда начнем работы по очистке", ― подчеркнул командующий космическими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе бригадный генерал Энтони Масталир.

В результате разлива никто не пострадал. Отмечается, что об инциденте доложено в министерство здравоохранения и в Агентство по охране окружающей среды.