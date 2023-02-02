США ввели визовые ограничения против талибов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ввел визовые ограничения против представителей движения "Талибан", связанных с дискриминационной политикой в отношении женщин в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление Блинкена распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Сегодня я принимаю меры по введению дополнительных визовых ограничений для некоторых нынешних или бывших членов движения "Талибан", членов негосударственных групп по обеспечению безопасности и других лиц, которые, как считается, несут ответственность за репрессии против женщин и девочек в Афганистане или причастны к ним посредством ограничительной политики и насилия", - говорится в заявлении.

Американское правительство решительным образом осуждает действия движения "Талибан".

"США поддерживают афганский народ и по-прежнему привержены тому, чтобы делать все возможное для поощрения и углубления уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, включая женщин и девочек", - подчеркивается в документе.

С приходом к власти в 2021 году талибы ввели некоторые ограничения, соответствующие, по их мнению, исламским ценностям. В частности, радикалы обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, запретили показывать драматические фильмы и передачи с участием женщин-актрис.

В декабре прошлого года талибы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны некоторых иностранных государств и международных организаций, включая ООН.