Суд в Южной Корее отклонил коллективный иск к Apple

Центральный окружный суд Сеула оставил без удовлетворения коллективный иск почти 10 тысяч жителей Южной Кореи против американской компании Apple из-за намеренного замедления работы старых моделей айфонов. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, суд не стал уточнять причину принятия такого решения. Он также постановил, что истцы должны самостоятельно возместить свои судебные издержки.

Коллективный иск против Apple и ее филиала в Южной Корее был подан в 2018 году после того, как компания призналась, что замедляла работу старых версий айфонов. Подобные иски подавались и в других странах, в частности в США по ряду таких дел истцы добились компенсаций. Сама компания при этом подчеркивала, что замедляла работу устройств для обеспечения их бесперебойной работы, а не для того, чтобы вынуждать их владельцев покупать новые версии аппарата.

Сторона защиты, адвокатская фирма Hannuri, заявила, что решение о том, будет ли подана апелляция, пока не принято. В компании отметили, что вердикт суда выявил недостатки судебной системы Южной Кореи, в том числе в практике подачи коллективных исков и сбора доказательств.