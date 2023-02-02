Филиппины и США договорились углублять сотрудничество для поддержки оборонного потенциала

Филиппины и Соединенные Штаты договорились углублять двустороннее сотрудничество в целях укрепления оборонного потенциала республики. Как заявил в четверг министр национальной обороны Карлито Гальвес - младший на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином, визит министра обороны США символизирует приверженность делу помощи союзникам в сохранении свободного Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, встреча министров обороны в четверг позволит активизировать усилия США и Филиппин, направленные на "устранение насущных угроз безопасности в регионе и на эффективное противодействие стихийным бедствиям, вызванным изменением климата <...>". "Министр обороны Остин и я договорились углублять двустороннее сотрудничество для поддержки потребностей филиппинского оборонного потенциала", - добавил Гальвес.

"Мы будем продолжать работать над поддержанием стабильного, открытого и инклюзивного ИТР, - продолжил Гальвес. - Вместе со странами-партнерами мы решительно выступаем против любых односторонних действий или попыток нарушить существующий мировой порядок и разделяем мнение о том, что все страны должны решать любой вопрос мирным путем и придерживаться международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву".

Министр отметил, что Филиппины ценят неизменную поддержку США в борьбе с COVID-19 и терроризмом в республике. "Наша дискуссия сосредоточена на том, как наши страны могут продолжать работать вместе, чтобы сохранить территориальную целостность Филиппин, - сказал он. - Мы также говорим об инициативах, которые наша страна может реализовать для смягчения последствий изменения климата в наших сообществах".

"Усилия, которые мы надеемся предпринять совместно, соответствуют указаниям президента Фердинанда Маркоса, предназначены для Минобороны и призваны гарантировать, чтобы ни дюйма территории нашей страны не было потеряно. Для людей безопасность и защита будут обеспечены укреплением дипломатических отношений с нашими союзниками, сохранением мира и созданием стабильной международной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заключил Гальвес.

Остин находится с визитом на Филиппинах, в ходе которого стороны договорились о предоставлении американским военным доступа еще на четыре базы на территории республики. Договор о взаимной обороне и пакт EDCA от 2014 года позволяют войскам США перемещаться через пять филиппинских баз, в том числе вблизи спорных вод.