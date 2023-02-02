Расход запасов газа в Европе стал минимальным с 2014 года - отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) составил всего 13,64 миллиарда кубометров, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az. При этом средний уровень заполненности хранилищ региона остается на историческом максимуме - 72 процента.

Запасы на 19,79 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, и составляют 78,1 миллиарда кубометров. Закачка газа в европейские ПХГ в январе также приблизилась к рекорду - они пополнились на 1,6 миллиарда кубометров, что стало вторым результатом за все время наблюдений с 2011 года после января 2022 года.

С начала отопительного сезона 14 ноября страны ЕС израсходовали 29,83 миллиарда кубометров газа. При этом средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе оказалась очень высокой и составила около 22 процентов.

На фоне высоких запасов и теплой погоды газ в январе значительно подешевел - его средняя цена упала до 710 долларов за тысячу кубометров. В конце месяца стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF опускалась ниже 600 долларов на фоне прогнозируемого потепления в регионе. Оно должно наступить уже на этой неделе - температура должна подняться выше средних для этого периода значений.