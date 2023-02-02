В США отменили более 2 тыс. рейсов

Более 2 тыс. рейсов отменены в США из-за непогоды в южной части страны. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, в среду было отменено 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов из-за ледяного дождя и мокрого снега.

В результате непогоды в штате Техас свыше 350 тыс. потребителей остались без электроснабжения. Как отмечает портал Axios, по меньшей мере шесть человек погибли.

По словам синоптика из Национальной метеорологической службы Боба Оравека, ситуация "в штате Техас станет хуже" из-за ледяного дождя.

Значительная часть Соединенных Штатов в прошлом месяце оказалась во власти непогоды в виде сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура воздуха опустилась до близких к рекордно низким значениям.