https://news.day.az/world/1534143.html Мощное землетрясение на Филлипинах - ВИДЕО
Мощное землетрясение на Филлипинах - ВИДЕО
Жители Филиппин сегодня проснулись от мощного землетрясения. Подземные толчки спровоцировали панику.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cейчас супермаркеты в стране завалены упавшими с полок продуктами. Из-за подземных колебаний у местных жителей возникли проблемы с электроэнергией.
Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от крупного города с населением в 200 тысяч человек. Сейчас там подсчитывают ущерб и ищут пострадавших.
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