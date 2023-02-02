Мощное землетрясение на Филлипинах

Жители Филиппин сегодня проснулись от мощного землетрясения. Подземные толчки спровоцировали панику.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cейчас супермаркеты в стране завалены упавшими с полок продуктами. Из-за подземных колебаний у местных жителей возникли проблемы с электроэнергией.

Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от крупного города с населением в 200 тысяч человек. Сейчас там подсчитывают ущерб и ищут пострадавших.