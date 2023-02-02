Энергогигант получил рекордную в своей истории прибыль

Британо-нидерландский энергогигант Shell получил рекордную в своей истории прибыль в размере 40 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Об этом сообщается в отчете компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сравнению с прошлым годом прибыль выросла более чем в два раза и значительно превысила предыдущий максимум в 31 миллиард долларов, установленный в 2008 году. При этом в четвертом квартале 2022 года прибыль Shell также стала рекордной и достигла 9,8 миллиарда долларов на фоне резкого роста доходов от торговли сжиженным природным газом (СПГ).

Ключевыми причинами для увеличения годовых доходов компании стал глобальный рост стоимости энергоресурсов, высокая рентабельность нефтепереработки и торгового бизнеса. В четвертом квартале за один баррель нефти Shell получала в среднем 82,42 доллара против 73,49 доллара в предыдущем году.

Рост доходов помог энергогиганту сократить свой долг с 52,6 миллиарда долларов в 2021 году до 44,8 миллиарда долларов к концу 2022-го. Shell также объявила о новой программе выкупа собственных акций на сумму четыре миллиарда долларов в первом квартале 2023 года.