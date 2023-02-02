Германия и Нидерланды могут объединить сухопутные силы

Нидерланды намерены завершить процесс интеграции сухопутных сил королевства в систему Бундесвера до конца апреля. Об этом в ночь на четверг сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из трех сухопутных бригад в распоряжении Нидерландов две уже объединены с Бундесвером, а интеграция оставшейся 13-й бригады в состав 10-й танковой дивизии вооруженных сил ФРГ может завершиться "до конца апреля", отметил представитель Королевских вооруженных сил майор Марк ван де Бейк, слова которого приводит агентство. Окончательное решение по этому вопросу "должно принять правительство", уточнил он.

Совокупная численность получившихся после объединения сил двух стран подразделений составит около 50 тыс. человек, при этом 8 тыс. из них предоставят Нидерланды. Ван де Бейк отметил, что в рамках двустороннего сотрудничества с ФРГ королевство также намерено изучить возможность совместных закупок военного снаряжения и провести унификацию нормативных актов в военной сфере. При этом планы по объединению сухопутных сил не затронут элитное спецподразделение Нидерландов Korps Commandotroepen.