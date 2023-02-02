В Швеции предложили ввести пожизненное заключение для главарей террористических групп

Участие и финансирование участия в террористической организации должно быть наказуемо - вплоть до пожизненного заключения для ее главарей. С таким предложением в четверг выступило правительство Швеции в рамках дальнейшего укрепления уголовно-правовой базы для противодействия угрозе терроризма, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство предлагает ввести особую уголовную ответственность для любого, кто участвует в деятельности террористической организации таким образом, что способствует продвижению, укреплению или поддержке террористической организации. Предлагается также признать уголовным преступлением финансирование участия в террористической организации, публичное поощрение и вербовку для совершения преступления, а также выезд за границу с намерением совершить преступление", - поясняется в сообщении.

По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, речь может идти о пожизненном заключении для главарей таких организаций. "В Швеции существует повышенная террористическая угроза, к которой нужно относиться очень серьезно. Сейчас правительство предлагает законопроект, согласно которому будет наказуемо как участие, так и финансирование участия в террористических организациях. Как правило, речь идет о суровых наказаниях, а для тех, кто руководил террористической организацией, наказанием может стать пожизненное заключение", - отметил он.

Законопроект планируется представить 7 марта, а изменения в закон могут вступить в силу с 1 июня.