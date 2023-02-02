Сербия отказалась вступать в НАТО

Сербия не будет вступать в НАТО, об отказе заявил президент страны Александр Вучич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию", - сказал политик.