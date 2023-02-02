ЕС назначил нового координатора по борьбе с исламофобией

Евросоюз назначил нового координатора по борьбе с исламофобией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Еврокомиссии, новым координатором по борьбе с ненавистью к мусульманам назначена Марион Лалис.

Лалис будет работать с государствами-членами, европейскими институтами, гражданским обществом и академическими кругами, чтобы усилить политическую реакцию на исламофобию.

Марион Лалис окончила Школу восточных и африканских исследований (Лондонский университет), Европейский колледж и Тулузский университет Ле Мирай. Она работала заместителем посла и временным поверенным в делах ЕС в Йемене. Лалис также занимала различные должности в Представительствах ЕС в Гане, Мавритании, Марокко и в Программе помощи ЕС общине турок-киприотов.