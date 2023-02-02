Банк Англии повысил ставку десятый раз подряд - на 50 базисных пунктов, до 4% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На заседании, завершившемся 1 февраля 2023 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством голосов (семь против двух) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 4,0%. Два члена предпочли сохранить банковскую ставку на уровне 3,5%", - говорится в сообщении регулятора.