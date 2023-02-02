Германия готова заплатить €20 млн за консультации по энергокризису

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии, возглавляемое Робертом Хабеком, открыло вакансию для юристов в области "вопросов, связанных с энергетическим кризисом" с верхней границей зарплаты в €20 млн. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации говорится, что сначала договор будет ограничен концом 2024 года, но его можно будет дважды продлить на год. При этом консультации должны быть предоставлены в кратчайшие сроки.

По информации издания, это решение связано с тем, что ведомство, его глава и сотрудники, не справляются с трудностями, вызванными энергокризисом, хотя там работает почти 2400 человек, среди которых много юристов.