https://news.day.az/world/1534264.html Антиженский закон в Иране
Антиженский закон в Иране
В Иране законодательный орган режима мулл принял абсурдное решение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Так, согласно последнему решению Судебно-правовой комиссии парламента республики, каждая иранская женщина должна будет получать разрешение на выезд из страны у своего отца или мужа, являющегося ее опекуном.
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