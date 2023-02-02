Антиженский закон в Иране

В Иране законодательный орган режима мулл принял абсурдное решение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Так, согласно последнему решению Судебно-правовой комиссии парламента республики, каждая иранская женщина должна будет получать разрешение на выезд из страны у своего отца или мужа, являющегося ее опекуном.