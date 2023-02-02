Европейские компании уменьшили отбор газа из подземных хранилищ

Компании в Европе немного снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), заявка на транзит газа через украинскую территорию остается на уровне предыдущего дня. Это следует из данных ассоциации (Gas Infrastructure Europe, GIE) и "Оператора ГТС Украины", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце газовых суток 31 января (закончились в 9:00 по бакинскому 1 февраля) запасы европейских ПХГ составили примерно 78,5 млрд кубометров. Отбор снизился до 0,52 процентного пункта, в предыдущий день он держался на уровне 0,58. Однако это предварительная оценка GIE, и она может быть пересмотрена позже.

Сейчас заполненность ПХГ в Европе составляет 72,09%. Это больше средних значений в аналогичный период за предыдущие пять лет примерно на 20 процентных пунктов.