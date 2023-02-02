Молодых правонарушителей в стране начнут записывать на военные курсы

Министерства вооруженных сил и юстиции Франции объявили о расширении возможностей для обучения военному делу и намерении упростить поступление на добровольную военную службу для молодых правонарушителей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В публикации отмечается, что каждая зона обороны и межрегиональное Управление судебной защиты молодежи [УСЗМ] подпишут соглашение о партнерстве. Оно позволит молодым людям получить доступ ко всем молодежным программам Вооруженных сил.

"Курсы на военную тематику будут распространены на все задействованные учебные центры", - говорится в заявлении французского минюста.

Их подготовкой займутся отставные военные.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях в настоящее время нет.