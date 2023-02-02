Молодых правонарушителей в стране начнут записывать на военные курсы - Минюст Франции
Министерства вооруженных сил и юстиции Франции объявили о расширении возможностей для обучения военному делу и намерении упростить поступление на добровольную военную службу для молодых правонарушителей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В публикации отмечается, что каждая зона обороны и межрегиональное Управление судебной защиты молодежи [УСЗМ] подпишут соглашение о партнерстве. Оно позволит молодым людям получить доступ ко всем молодежным программам Вооруженных сил.
"Курсы на военную тематику будут распространены на все задействованные учебные центры", - говорится в заявлении французского минюста.
Их подготовкой займутся отставные военные.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях в настоящее время нет.
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