https://news.day.az/world/1534290.html Парламент Молдовы продлил режим ЧП на 60 дней
Парламент Молдовы продлил режим ЧП на 60 дней
Молдавский парламент продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса в стране.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил телеканал "Молдова 1".
Сообщается, что на сегодняшнем заседании парламента страны было принято решение о продлении чрезвычайного положения с 4 февраля на 60 дней.
Напомним, вчера Кабинет министров Молдовы счел необходимым продлить чрезвычайное положение в стране и обратился в парламент с просьбой принять соответствующее предложение.
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