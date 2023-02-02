Парламент Молдовы продлил режим ЧП на 60 дней

Молдавский парламент продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса в стране.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил телеканал "Молдова 1".

Сообщается, что на сегодняшнем заседании парламента страны было принято решение о продлении чрезвычайного положения с 4 февраля на 60 дней.

Напомним, вчера Кабинет министров Молдовы счел необходимым продлить чрезвычайное положение в стране и обратился в парламент с просьбой принять соответствующее предложение.