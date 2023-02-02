Власти Норвегии запретили акцию по сожжению Корана

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с молодежью в Анкаре сообщил, что норвежские власти запретили намеченную на пятницу акцию в королевстве по сожжению Корана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам турецкого политика, после информации о том, что подобная акция намечена в Норвегии, норвежский посол был вызван в Министерство иностранных дел Турции.

"Они отменили разрешение на проведение акции", - сказал Чавушоглу.