https://news.day.az/world/1534301.html Власти Норвегии запретили акцию по сожжению Корана - Чавушоглу
Власти Норвегии запретили акцию по сожжению Корана - Чавушоглу
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с молодежью в Анкаре сообщил, что норвежские власти запретили намеченную на пятницу акцию в королевстве по сожжению Корана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам турецкого политика, после информации о том, что подобная акция намечена в Норвегии, норвежский посол был вызван в Министерство иностранных дел Турции.
"Они отменили разрешение на проведение акции", - сказал Чавушоглу.
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