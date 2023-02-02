В МИД Турции вызваны послы девяти стран

В Министерство иностранных дел Турции вызваны послы девяти стран в связи с закрытием их генеральных консульств в Стамбуле по соображениям безопасности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В МИД вызваны послы девяти стран в связи с приостановкой работы их генконсульств", - сказал источник агентства.

Послы каких именно стран были вызваны в МИД Турции, не уточняется.

2 февраля посол Норвегии в Анкаре Эрлинг Сконсберг был вызван в МИД Турции, где ему заявили протест в связи с запланированной в королевстве акции по сожжению Корана.