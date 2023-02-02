Самолет с футболистами «Гетеборга» совершил аварийную посадку

Самолет с игроками шведского футбольного клуба "Гетеборг" был вынужден совершить аварийную посадку в датском Копенгагене из-за 30 надутых мячей на борту. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел утром 2 августа. Команда отправлялась из Швеции в Испанию на тренировочные сборы. Через пол часа после начала полета командир воздушного судна объявил, что самолету придется совершить аварийную посадку.

"У меня странное объявление. Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска взрыва мы должны развернуться и совершить посадку в Копенгагене.

Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из шаров. Мы думаем, что это займет около 30 минут. Приносим извинения за неудобства", - сообщил пилот.

После экстренной посадки самолет с футболистами продолжил полет в Испанию.