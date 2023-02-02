Цукерберг обогатился

Личное состояние главы Meta Марка Цукерберга увеличилось на $12 млрд за один день из-за роста акций компании на 21%. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Business Insider, оптимизм на рынке связан с сокращением расходов компании и увольнением множества сотрудников.

"Рост 2 февраля дополняет серию побед акций Meta, их прибыльность выросла до более чем 50% в этом году", - говорится в статье.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, личное состояние Цукерберга составляло $57,2 млрд, он находился на 21-м месте. Однако в начале 2022 года состояние Цукерберга составляло $125 млрд.

Резкий спад связан с резким падением цены акций Meta, которые потеряли около двух третей своей стоимости в 2022 году после того, как соцсеть Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впервые сообщила о снижении ежедневного числа активных пользователей.