Рекордная инфляция в Японии серьезно ударила по молодежи

Рекордная инфляция в Японии серьезно ударила по потребителям, в частности по молодежи. Об этом сообщает японское агентство Kyodo, ссылаясь на заявление кабинета министров страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рост цен нанес ущерб японским потребителям, особенно молодежи, и около 64 трлн иен ($498 млрд) избыточных сбережений, накопленных за годы пандемии COVID-19, мало что сделали для поддержки потребления.

В правительстве отметили, что японская экономика ранее поддерживалась восстановлением в сфере услуг. Однако рекордная инфляция привела к тому, что потребление в секторе услуг стало снижаться. Кроме того, падение в этом секторе может быть связано с "растущей озабоченностью по поводу будущих пенсионных пособий".

По данным отчета, в 2023 году, по предварительным прогнозам, темпы роста инфляции могут ослабнуть. Кроме того, Банк Японии собирается придерживаться политики низких процентных ставок, чтобы стимулировать рост зарплаты.