Вооруженный мужчина атаковал Русский Еврейский Центр в Сан-Франциско

Полиция и ФБР США начали уголовное расследование после того, как мужчина, который утверждает, что работает на Моссад, произвел несколько холостых выстрелов в общественном центре, обслуживающем в основном русскоязычных евреев в Сан-Франциско.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ошеломленные участники не вызывали полицию до следующего дня, думая, что это был еще один "сумасшедший" житель.

Мужчина в бейсбольной кепке вошел в Центр Шнеерсона во время занятия для взрослых. После короткого разговора с группой - и даже приглашения к столу - он внезапно вытащил пистолет.

Видеозапись инцидента с камер наблюдения показывает, как подозреваемый несколько секунд пытался взвести курок пистолета, прежде чем произвести по меньшей мере шесть выстрелов, которые оказались холостыми. Большинство членов центра, которые были пожилыми людьми, казалось, были в шоке, что может объяснить, почему полиция не была немедленно вызвана на место происшествия.