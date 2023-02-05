США отправят на орбиту спутники-шпионы для ведения космической войны

В США собираются провести тестовые пуски двух спутников-шпионов. Устройства под названием Jackal предназначены для ведения военных действий из космоса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пишет издание Wired.

Запуск спутников-шпионов запланирован на октябрь 2023 года. Устройства отправят на орбиту на борту ракеты SpaceX.

"На Jackal не будет пушек, боеголовок или лазерных бластеров, но они будут способны выполнять операции сближения", - говорится в публикации.

Устройства смогут маневрировать рядом с другими спутниками. Американские спутники-шпионы смогут выявлять системы наблюдения и вооружения и перехватывать сообщения.

В первой пробной миссии осенью этого года два Jackal будут шпионить друг за другом. Устройства оснащены двигателями, радарами, мильтиспекторными камерами. Спутники могут приближаться к нужным объектам на несколько сотен метров.

В случае успешного прохождения первой миссии США отправят на орбиту тысячи спутников-шпионов, которыми будут управлять операторы и искусственный интеллект. Планируется, что устройства будут действовать в космосе в интересах вооруженных сил США.