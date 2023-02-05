США отправят на орбиту спутники-шпионы для ведения космической войны
В США собираются провести тестовые пуски двух спутников-шпионов. Устройства под названием Jackal предназначены для ведения военных действий из космоса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пишет издание Wired.
Запуск спутников-шпионов запланирован на октябрь 2023 года. Устройства отправят на орбиту на борту ракеты SpaceX.
"На Jackal не будет пушек, боеголовок или лазерных бластеров, но они будут способны выполнять операции сближения", - говорится в публикации.
Устройства смогут маневрировать рядом с другими спутниками. Американские спутники-шпионы смогут выявлять системы наблюдения и вооружения и перехватывать сообщения.
В первой пробной миссии осенью этого года два Jackal будут шпионить друг за другом. Устройства оснащены двигателями, радарами, мильтиспекторными камерами. Спутники могут приближаться к нужным объектам на несколько сотен метров.
В случае успешного прохождения первой миссии США отправят на орбиту тысячи спутников-шпионов, которыми будут управлять операторы и искусственный интеллект. Планируется, что устройства будут действовать в космосе в интересах вооруженных сил США.
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