В США сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд с опасными веществами

В американском штате Огайо произошло крушение грузового поезда, перевозившего опасные вещества. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, из более чем 150 вагонов примерно треть сошла с рельсов, после этого аварийную часть состава охватил огонь. Он подчеркнул, что в 14 загоревшихся вагонах находятся емкости с винилхлоридом - данное вещество обладает высокой токсичностью, а при контакте с воздухом может спровоцировать взрыв.

В настоящий момент специалисты устанавливают, какие из вагонов с опасными материалами, были повреждены и представляют угрозу. Сотрудники экстренных служб заблокировали железнодорожные пути и локализовали возгорание.

Между тем Агентство по охране окружающей среды продолжает следить за качеством воздуха. Кроме того, власти эвакуировали порядка 2 тыс. жителей из населенного пункта, расположенного недалеко от места происшествия. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.