В Новой Зеландии перестали работать платежные терминалы EFTPOS

Электронная платежная система EFTPOS, обеспечивающая перевод средств и оплату при помощи кредитных и дебетовых карт, прекратила работу в Новой Зеландии из-за масштабного технического сбоя. Об этом в воскресенье сообщает радиостанция Radio New Zealand, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, все терминалы EFTPOS в стране прекратили обработку платежей. Оператор системы компания Wind Сave заявила, что выясняет причины "существенных нарушений в работе платежной системы, вызывающих ее отключения". "Инцидент затронул торговые терминалы, систему обработки платежей, сервисы, работающие с картами, и ряд других систем, включая банковские", - указано в сообщении компании.

Пользователи социальных сетей из Новой Зеландии сообщают о "сценах хаоса в магазинах, где покупатели без наличных не могут оплатить товары", передает радио.

EFTPOS - использующаяся в Австралии и Новой Зеландии система электронного перевода денежных средств, основанная на использовании банковских карт (дебетовых или кредитных) в платежных терминалах, расположенных в точках продаж.