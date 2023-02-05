В Австралии из-за нападения акулы погиб подросток

Подросток погиб после нападения акулы в Перте, расположенном на западном побережье австралийского континента. Об этом в воскресенье сообщил телеканал 9News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, хищник напал на 16-летнюю девушку, купавшуюся в реке Суон на востоке Перта. Жители города, оказавшиеся свидетелями происшествия, вытащили пострадавшую из воды и вызвали спасателей, однако она умерла на месте инцидента до приезда скорой помощи.

По данным полиции штата Западная Австралия, инцидент стал первым смертельным нападением акулы в реке Суон за последние 100 лет. Ранее подобный инцидент был зафиксирован в январе 1923 года, когда погиб 13-летний мальчик.

В ведомстве полагают, что хищником, напавшим на девушку, была акула-бык, известная также как тупорылая акула. Животные этого вида толерантны к широкому диапазону солености воды и, обитая в прибрежных водах океана, часто заходят в пресные воды, заплывая на большие расстояния вверх по течению рек.

В 2022 году в Австралии было зарегистрировано 15 случаев нападения акул на человека, три из них закончились смертью пострадавших.