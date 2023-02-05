В Мексике на АЗС взорвалась автоцистерна с бензином

Взрыв автоцистерны с бензином в субботу вызвал сильный пожар на АЗС в штате Идальго в центральной части Мексики. Об этом сообщило региональное управление общественной безопасности в обнародованном заявлении. О погибших или пострадавших не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На АЗС в муниципалитете Тула-де-Альенде произошел пожар после вызванного человеческой ошибкой взрыва автоцистерны, перевозившей горючее <...>", - говорится в тексте. По данным властей, огонь охватил всю территорию объекта, пожарные и спасатели пытаются взять ситуацию под контроль. На обнародованных фотографиях с места происшествия видно, что на АЗС горят несколько легковых и грузовых автомобилей, а также магазин самообслуживания.