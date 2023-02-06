Минздрав Сербии призвал запретить курение в закрытых помещениях

Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич обратилась к общественности с просьбой поддержать закон о запрете курения в закрытых помещениях. Об этом глава ведомства заявила на конференции в рамках кампании "Рак излечим", сообщает агентство Tanjug, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я прошу вас поддержать министерство здравоохранения в вопросе принятия закона о запрете курения в помещении. Необходимо оказать давление на министерство финансов, которое утверждает, что государство зарабатывает деньги на сигаретах. Приоритетом должно быть здоровье наших граждан", - отметила министр.

Последние результаты исследований Управления по предотвращению курения Института общественного здравоохранения Сербии показывают, что в 2020 году курильщиками являлись 36% взрослого населения республики. Наиболее часто употребляемыми табачными изделиями в Сербии являются сигареты, которые ежедневно курят 27,1% населения в возрасте от 15 лет и старше, а 15,8% выкуривают 20 и более сигарет в день.