Лесные пожары в Чили: 22 погибших, более 550 пострадавших

Количество погибших из-за лесных пожаров в Чили возросло до 22 человек, еще более 550 - пострадали. Об этом заявила глава чилийского МВД Каролина Тоа, ее слова приводит CNN, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Всего в результате лесных пожаров в Чили различные ранения, травмы и повреждения получили 554 человека, 16 из них - находятся в тяжелом состоянии.

Подчеркивается, что последние 28 пожаров в Чили сожгли столько же лесов и лесных массивов, сколько государство обычно теряет в течение одного года.

"Термометр достиг уровня, которого мы никогда не видели", - сказала Тоа.

На текущий момент в Чили зарегистрирован 251 очаг возгораний, в том числе 76 из них - за последний день.

В нескольких регионах Чили из-за лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение.